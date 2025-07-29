30 قتيلًا في بكين وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص إثر أمطار غزيرة

توفي ثلاثون شخصًا وتمّ إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من ديارهم في العاصمة الصينية ​بكين​، بسبب أمطار غزيرة، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي الصيني.

ويشهد شمال الصين، بما في ذلك العاصمة الصينية ومقاطعات خبي وجيلين وشاندونغ، أمطارا غزيرة منذ الاثنين.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية الصينية فإنّ "الأمطار الغزيرة المستمرة" تسبّبت في "كوارث خطرة"، مشيرة إلى أنّ حيّ مييون الواقع في شمال شرق بلدية بكين، سجّل سقوط أعلى عدد من الضحايا.

كما لحقت أضرار بالغة بحيّ هوايرو الواقع في شمال بكين وكذلك أيضا بحيّ فانغشان الواقع في جنوب غرب المدينة، وفقا للمصادر نفسها.

وأدّت الأمطار الغزيرة إلى قطع عشرات الطرق وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 130 قرية مجاورة للعاصمة.

وقالت صحيفة "بيجينغ ديلي" في تنبيه إلى السكان "يرجى الانتباه إلى توقعات الطقس والتحذيرات، وتجنّب التوجه إلى المناطق العالية الخطورة إلا للضرورة القصوى".

بدوره، حضّ الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ مساء الإثنين السلطات على تسريع جهود إيواء سكان المناطق المعرضة لخطر فيضانات.