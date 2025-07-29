بن غفير عن قرار هولندا منعه دخول البلاد: حتى لو تم منعي من دخول كل أوروبا سأواصل الدفاع عن إسرائيل

أشار وزير الأمن القومي ال​إسرائيل​ي ​إيتمار بن غفير​، تعليقًا على قرار سلطات ​هولندا​ منعه من الدخول للبلاد، إلى أنّه "حتى لو تم منعي من دخول كل أوروبا سأواصل الدفاع عن إسرائيل".

في وقت سابق، أفادت هيئة البث ال​إسرائيل​ية، بأن "سلطات ​هولندا​ قررت منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دخول أراضيها".

كذلك كشفت أنه "سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي إلى جلسة توبيخ في مكتب وزير الخارجية الهولندي".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الوكالة الوطنية للأمن في ​هولندا​، عن "إدراج ​إسرائيل​ لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع ​​غزة​​ وسط غضب في الشارع الهولندي الذي يخرج في احتجاجات ضد إسرائيل.