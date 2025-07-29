تجمع صناعيي البقاع يناقش التحديات المقبلة ويحضّر للمعرض الأول للصناعة اللبنانية

عقد مجلس ادارة تجمع الصناعيين في البقاع اجتماعه الدوري برئاسة نقولا أبو فيصل، وذلك في مطعم Nelly’s Kitchen ضمن حرم مجموعة غاردينيا غران دور الاقتصادية – زحلة، وبحضور غالبية أعضاء المجلس، في أجواء طبعها الحوار البنّاء والتخطيط العملي لتجاوز المراحل المقبلة الصعبة. جرى الاجتماع بالتزامن مع مراسم دفن الفنان الراحل زياد الرحباني حيث تم الوقوف دقيقة صمت في تحية لروحه.

شارك في الاجتماع مدير عام جمعية الصناعيين ال​لبنان​يين طلال حجازي، إلى جانب نخبة من أهل الاختصاص في القطاعين الصناعي والتسويقي حيث تم التداول في عدد من المواضيع الحيوية، في مقدمتها المعرض الأول للصناعة في لبنان الذي سيقام في أرض البيال – بيروت خلال شهر تشرين الأول المقبل.

كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز استخدام الطاقة البديلة وسبل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الإنتاج الصناعي ورفع كفاءته، مؤكدين على أهمية مواكبة التحوّلات العالمية في هذا المجال الحيوي، كما توجه المجتمعون بتحية لسعادة مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود مهندس تتويج زحلة مدينةً عالمية للنبيذ .

وفي القسم الثاني من الاجتماع، تم التطرق إلى جدول الأعمال، حيث استعرض الأعضاء أبرز التحديات التي تواجه الصناعيين في المنطقة، وتم تسجيل عدد من الشكاوى والملاحظات لمتابعتها مباشرةً مع الوزارات والإدارات المختصة، تأكيداً على التزام التجمع بدوره كصوت فاعل ومواكب لشؤون الصناعيين وحقوقهم.