ترمب: ربما أزور الصين لكن ذلك لن يكون سوى تلبية لدعوة من شي جينبيغ

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح، إلى "أنني لا أسعى لعقد قمة مع الرئيس ​الصين​ي شي جينبينغ وتلك أخبار كاذبة". وقال: "ربما أزور الصين لكن ذلك لن يكون سوى تلبية لدعوة من رئيسها". وسبق وأن أكد الرئيس الأميركي أنه يتوقع زيارة الصين "في المستقبل القريب"، دون أن يحدد ما إذا كان سيزور بكين في أيلول لحضور احتفالات الذكرى السنوية للحرب العالمية الثانية، التي سيحضرها أيضًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

