أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتانياهو​ عرض في اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) اتجاها جديدا للعمل في غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "واللا": نتانياهو عرض في اجتماع المجلس الوزاري المصغر اتجاها جديدا للعمل في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.