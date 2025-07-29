4 قتلى في رومانيا في جنوح قارب سياحي في نهر الدانوب

أعلنت السلطات الرومانية، عن وفاة أربعة أشخاص إثر جنوح قارب سياحي في دلتا نهر الدانوب.
وقالت أجهزة الطوارئ الرومانية في بيان إنّها تلقّت بلاغا عن حادث وقع في خليج موسورا وأدّى إلى سقوط عدد من ركّاب قارب سياحي في الماء.
وحاولت الفرق الطبية، عبثا، إنعاش أربعة أشخاص كانوا في حالة سكتة قلبية تنفّسية، وفق البيان.
والقتلى الأربعة هم ثلاثة بالغين وطفل لم يوضح البيان جنسياتهم أو أعمارهم.
ولم تحدّد السلطات رسميا سبب الحادث، لكنّ متحدّثا باسم الشرطة أشار للصحافيين إلى "رياح قوية" عصفت بالمنطقة.
