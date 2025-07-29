الجيش التايلاندي اتّهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار

اتّهم ​الجيش التايلاندي​ كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توصّل إليه البلدان بوساطة ماليزيا وبدأ سريانه منتصف ليل الاثنين لوقف الاشتباكات الحدودية الدائرة بينهما منذ خمسة أيام، مشيرا إلى أنّ القتال تواصل في مواقع حدودية عدة.

وقال نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي ريتشا سوكسوانون، في بيان إنّه "بعد إعلان وقف إطلاق النار، أُبلغ عن اضطرابات في منطقة فو ماكوا تسبّب فيها الجانب الكمبودي، ممّا أدّى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين استمرّ حتى صباح اليوم" الثلاثاء، "كما وقعت اشتباكات في منطقة سام تايت".

وكان البلدان اتفقا الإثنين في ختام محادثات سلام جرت في ماليزيا على "هدنة فورية وغير مشروطة" يبدأ سريانها منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء لإنهاء اشتباكات دارت بينهما طوال خمسة أيام حول عدد من المعابد الأثرية في مناطق متنازع عليها على امتداد حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر.