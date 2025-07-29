هيئة البث الإسرائيلية: هولندا قررت منع بن غفير وسموتريتش دخول أراضيها

أفادت هيئة البث ال​إسرائيل​ية، بأن "سلطات ​هولندا​ قررت منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دخول أراضيها". كذلك كشفت أنه "سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي إلى جلسة توبيخ في مكتب وزير الخارجية الهولندي". ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الوكالة الوطنية للأمن في ​هولندا​، عن "إدراج ​إسرائيل​ لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع ​​غزة​​ وسط غضب في الشارع الهولندي الذي يخرج في احتجاجات ضد إسرائيل.

