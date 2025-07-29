5 قتلى أحدهم شرطي أميركي بإطلاق نار بحي مانهاتن في نيويورك ومقتل المنفذ

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، أحدهم شرطي، في إطلاق نار وقع في نيويورك عندما أطلق مسلح النار في وسط حي مانهاتن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وقال مسؤول في قوات الأمن الأميركية لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ "أربعة أشخاص، أحدهم عنصر في شرطة نيويورك، قتلوا" في الواقعة، مشيرا إلى أنّ مطلق النار انتحر على ما يبدو بإطلاق النار على نفسه.

بدورها، أعلنت شرطة نيويورك عن احتواء حادثة إطلاق النار في مانهاتن والقضاء على مطلق النار الوحيد.