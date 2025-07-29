خلال 2024.. إفريقيا وقطاع غزة الأكثر معاناة من الجوع عالميًا

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - أكدت منظمة الأمم المتحدة أن الجوع تراجع قليلًا في عام 2024، ليشمل بين 638 - 720 مليون شخص، أي نحو 8.2% من سكان العالم، بانخفاض 0.3% عن عام 2023، بفضل التحسن في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

بينما تفاقم في إفريقيا وغرب آسيا، ويتجاوز 20% في القارة الإفريقية.

وتُقدَّر أعداد الجياع بحلول 2030 بنحو 512 مليون شخص، 60% منهم في إفريقيا. الدول الأكثر تضررًا ومن بين الدول الأكثر تضررًا: نيجيريا، والسودان، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، إضافة إلى قطاع غزة الذي يعاني سكانه بالكامل انعدام أمن غذائي حاد.

وبلغ عدد من يعانون انعدام أمن غذائي متوسط أو حاد نحو 2.3 مليار شخص في 2024، وهو رقم ثابت مقارنة بـ2023، لكنه يزيد 335 مليون عن عام 2019.