"CNN": أميركا استنفدت نحو ربع مخزونها من صواريخ "ثاد" خلال حرب إسرائيل وإيران

لفتت شبكة "سي إن إن- CNN" الأميركيّة، نقلًا عن مصادر مطّلعة، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركيّة استنفدت نحو ربع مخزونها من الصّواريخ الاعتراضيّة المتطوّرة من طراز "ثاد"، خلال الحرب الإسرائيليّة- الإيرانيّة في حزيران الماضي، الّتي استمرّت 12 يومًا، ممّا أدّى إلى إحباط الهجمات بمعدّل يفوق الإنتاج بشكل كبير".

وأوضحت المصادر أنّ "القوّات الأميركيّة تصدّت لوابل الصّواريخ الباليستيّة الّذي أطلقته طهران، بإطلاق أكثر من 100 نظام "ثاد"، وربّما يصل العدد إلى 150 نظامًا، وهو جزء كبير من مخزون أميركا من نظام الدّفاع الجوّي المتطوّر"، مشيرةً إلى أنّ "الولايات المتّحدة تمتلك سبعة أنظمة "ثاد"، وقد استخدمت اثنين منها في إسرائيل خلال الصّراع".

وركّزت على أنّ "استخدام هذا العدد الكبير من الصّواريخ الاعتراضيّة من طراز "ثاد" في فترة قصيرة، أدّى إلى كشف فجوة في شبكة الدّفاع الصّاروخي الأميركيّة، واستنزاف أحد الأصول الباهظة الثّمن، في وقت وصل فيه الدّعم العام الأميركي للدّفاع الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته التاريخيّة".