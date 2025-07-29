مقتل 100 فلسطيني وإصابة 382 جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، مقتل 100 فلسطيني وإصابة 382 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. وذكرت السلطات الصحية في تصريح صحفي أن ضحيتين اثنتين تم انتشالهما من تحت الأنقاض حيث لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بسبب عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. وأضافت أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ترتفع بذلك إلى 59921 قتيلاً و145233 إصابة.

وأشارت إلى 25 قتيلاً من ضحايا «لقمة العيش» وأكثر من 237 مصاباً خلال الساعات الماضية نتيجة استهداف المدنيين الفلسطينيين بنقاط توزيع المساعدات ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 1757 قتيلاً و7758 إصابة. كما سجلت المستشفيات 14 حالة وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 147 حالة من بينهم 88 طفلاً في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.