بلومبيرغ: أميركا ترسل أسلحة نووية تكتيكية إلى بريطانيا

أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى دلائل حول قيام ​الولايات المتحدة​ بإرسال ​أسلحة نووية​ تكتيكية إلى بريطانيا، لأول مرة منذ عام 2008، في رسالة قوية إلى روسيا مفادها أن واشنطن لا تزال ملتزمة ب​أمن أوروبا​.

وذكرت في تقرير لها، أنه في 16 تموز، حلقت طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الأميركية من قاعدة "كيرتلاند" الجوية في نيو مكسيكو، مركز الأسلحة النووية التابع للقوات الجوية الأمريكية، إلى قاعدة "لاكينهيث" الجوية في سوفولك شرق إنكلترا.

ووفقاً لمحللين دفاعيين، فإن الطائرة كانت مزودة بجهاز إرسال واستقبال مُفعّل، أي ببيانات مفتوحة حول هويتها وموقعها، فيما أكد هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين أن إبقاء جهاز الإرسال والاستقبال في الطائرة قيد التشغيل يشير إلى رغبة الولايات المتحدة في أن تعلم روسيا أنها لا تُقلل من وجودها النووي في أوروبا.

ونقلت الوكالة عن هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأميركيين، قوله: "هناك أسباب قوية" للاعتقاد بأن الولايات المتحدة أعادت أسلحة نووية إلى المملكة المتحدة.

وأشار ويليام ألبرك، الباحث البارز في منتدى المحيط الهادئ في أوروبا، أن مسار الرحلة لم يمر فوق أراضي أي دولة أخرى.

كما أكد الخبير البريطاني سيدهارث كوشال، أن هذه الخطوة تشير أيضاً إلى نية الولايات المتحدة تزويد أوروبا بقدرات نووية أكثر مرونة، وهو ما يوسع نطاق الخيارات المتاحة للجيش البريطاني.