رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس تسليم السلاح والتخلي عن سيطرتها على غزة

اشار رئيس الوزراء الفلسطيني ​محمد مصطفى​ الى إنه يتعيّن على ​حركة حماس​ إلقاء السلاح والتخلي عن سيطرتها على غزة للسلطة الفلسطينية لاستعادة الأمن في القطاع الذي دمّرته الحرب.

وأوضح مصطفى خلال مؤتمر في الأمم المتحدة حول إحياء مسار حلّ الدولتين لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، بانه “يجب أن تنسحب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة، ويجب على حماس التخلي عن سيطرتها على القطاع وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية”.

ودعا مصطفى إلى خطوات عملية لتجسيد ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة، وحث مؤتمر الأمم المتحدة لأن يكون نقطة تحوّل لتحقيق ذلك الهدف، ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة لأكثر من 21 شهرا.

وأضاف مصطفى: “لقد انتظرنا لسنوات طويلة تدخلا دوليا حقيقيا ينطلق بنا نحو تحقيق الحلّ السلمي والعادل والشامل للقضية الفلسطينية واستقلال دولة فلسطين تنفيذا لحلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية”.

وتابع: “لا بد أن يشكّل هذا المؤتمر الدولي نقطة تحوّل تترجم فيه المواقف والقرارات إلى خطوات عملية دولية غير مسبوقة لوقف الإبادة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعلاء الحق الفلسطيني وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حلّ الدولتين وفق الشرعية الدولية، ما يفتح الطريق نحو السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقنا لصالح كافة الشعوب والدول”.

وأكد مصطفى جاهزية فلسطين “لدعوة قوة إسناد عربية ودولية مؤقتة لدعم الاستقرار بقرار من مجلس الأمن لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني ولضمان وقف إطلاق النار ودعم جهود الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، وليس كبديل عنها في إطار يسهم في تجسيد الدولة المستقلة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حلّ الدولتين”.