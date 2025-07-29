بسبب غزة.. الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق تمويل شركات كيان الاحتلال

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم، تعليق عمليات تمويل لشركات ناشئة تابعة للكيان المحتل بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وقالت المفوضية في بيان: "رغم إعلان الكيان المحتل لهدنة إنسانية يومية، إلا أن الوضع الميداني لا يزال خطيرًا، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مقبول". قطاع غزة من ناحية أخرى، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى (88) شهيدًا، بينهم (40) من منتظري المساعدات، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة.

في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى (59,921) شهيدًا، و(145,233) مصابًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، كما أشارت إلى وصول (100) شهيد و (382) مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة ماضية.