​الخليج 365​ : اشتباكات عنيفة في قرية "المصرية" السورية تُسمع أصواتها بالقرى اللبنانية الحدودية

أفاد مراسل الخليج 365 في الهرمل، بـ"اندلاع اشتباكات عنيفة في قرية "المصرية" السّوريّة، تُسمع أصواتها في القرى اللّبنانيّة الحدوديّة الشّماليّة لناحية القصر، وذلك عقب مداهمة قوى الأمن الدّاخلي السّوري لمنازل "آل أبو جبل"، وقد أفادت معلومات عن مقتل عنصرَين من قوى الأمن".

