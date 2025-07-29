وزير الخارجية السعودي: لن نقيم علاقات مع إسرائيل قبل إقامة دولة فلسطينية

أكد وزير الخارجية السعودي ​فيصل بن فرحان​، أن بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل قبل إقامة دولة فلسطينية، مشددا على أنه “آن الأوان لإنهاء الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية”، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

واعتبر ابن فرحان بانه“آن الأوان لإنهاء الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية”، وراى أن “السلام بين إسرائيل وفلسطين يمثل مدخلا أساسيا لتحقيق سلام إقليمي شامل”. وشدد على أنه “لا علاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية”.

وأضاف: “ندعم الجهود المصرية والقطرية والأمريكية لإعادة اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل الإفراج عن الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود”.

ولفت إلى أن “الرئيس الأميركي ترامب له دور مساعد لوقف الحرب في غزة وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة”، في إشارة إلى الوساطة الأمريكية الجارية.