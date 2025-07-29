أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل قبل إقامة دولة فلسطينية، مشددا على أنه “آن الأوان لإنهاء الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية”، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
واعتبر ابن فرحان بانه“آن الأوان لإنهاء الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية”، وراى أن “السلام بين إسرائيل وفلسطين يمثل مدخلا أساسيا لتحقيق سلام إقليمي شامل”. وشدد على أنه “لا علاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية”.
وأضاف: “ندعم الجهود المصرية والقطرية والأمريكية لإعادة اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل الإفراج عن الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود”.
ولفت إلى أن “الرئيس الأميركي ترامب له دور مساعد لوقف الحرب في غزة وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة”، في إشارة إلى الوساطة الأمريكية الجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي: لن نقيم علاقات مع إسرائيل قبل إقامة دولة فلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.