أشار النّائب أديب عبد المسيح، في تصريح، إلى أنّه "بما أنّ "القرض الحسن" ممنوع، واحترامًا للعدالة وتطبيق القوانين على الجميع في العهد الجديد، نعلن بكل مسؤوليّة وقف مشروع "القرض الأورثوذكسي" أيضًا"، مؤكّدًا أنّ "العدالة "ما بتمشي على رجل وحدة، وكلّنا تحت سقف القانون، أليس كذلك؟".
وكان قد أعلن عبد المسيح في 23 شباط 2023، أنّ "أسوةً بـ"القرض الحسن" الّذي لا حسيب و لا رقيب عليه من المصرف المركزي، أعطينا توجيهاتنا بدراسة وإطلاق القرض الأرثوذكسي، الّذي سيقوم بدعم الأسر الأكثر حاجة ضمن شبكة أمان اجتماعي مدروسة ومنظّمة في قضاء الكورة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المسيح: بما أن "القرض الحسن" ممنوع واحترامًا للعدالة نعلن وقف مشروع "القرض الأورثوذكسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.