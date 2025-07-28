%60 منهم في أفريقيا.. 512 مليون "جائع" حول العالم بحلول 2030

قطاع غزة

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 10:44 مساءً كتب شريف احمد - قالت الأمم المتحدة إن الجوع تراجع قليلًا في عام 2024، ليشمل بين (638 - 720) مليون شخص، أي نحو (8.2%) من سكان العالم، بانخفاض (0.3%) عن عام 2023.وأشارت إلى التحسن في أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، بينما تفاقم في أفريقيا وغرب آسيا، حيث يتجاوز (20%) في القارة الأفريقية.وتُقدَّر أعداد الجياع بحلول 2030 بنحو (512) مليون شخص، (60%) منهم في أفريقيا.ومن بين الدول الأكثر تضررًا: نيجيريا، والسودان، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، إضافة إلى قطاع غزة الذي يعاني سكانه بالكامل من انعدام أمن غذائي حاد.وبلغ عدد من يعانون من انعدام أمن غذائي متوسط أو حاد نحو (2.3) مليار شخص في 2024، وهو رقم ثابت مقارنة بـ2023، لكنه يزيد (335) مليون عن عام 2019.