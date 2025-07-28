أضرار بآلاف المنازل.. الفيضانات تضرب رومانيا وتودي بحياة شخصين

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 10:44 مساءً كتب شريف احمد - تسببت فيضانات عنيفة في شرق رومانيا بمصرع شخصين وإجلاء المئات، بعدما اجتاحت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية نحو 25 بلدة في تسع مقاطعات، وألحقت أضرارًا بآلاف المنازل وعطلت حركة المرور.

وكانت مقاطعتا نيامت وسوتشيافا الأشد تضررًا، حيث فاض نهران وأودى ذلك بحياة رجل يبلغ (66) عامًا، فيما عُثر على جثة امرأة في الـ(85) من عمرها بعد أن جرفتها المياه. الأمطار الموسمية الغزيرة من ناحية أخرى، لقي 221 شخصًا بينهم 104 أطفال مصرعهم في الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات التي تضرب باكستان منذ أواخر شهر يونيو، حسبما أعلنت وكالة حكومية، واصفة الموسم بأنه "غير اعتيادي".



وقالت متحدثة باسم هيئة إدارة الكوارث إن الضحايا الذين لقوا حتفهم بين 26 يونيو و21 يوليو، قضوا في انهيار منازلهم أو السيول المفاجئة أو صعقهم التيار، موضحة أن بين القتلى 104 أطفال و40 امرأة.