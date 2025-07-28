الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان في الصين خلال سبتمبر

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 10:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلن الكرملين الاثنين أنه لا يستبعد عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في الصين في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يزور بوتين الصين مطلع سبتمبر بمناسبة الاحتفالات بذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "إذا قرر الرئيس الأمريكي في النهاية زيارة الصين في هذه الأيام، فبالطبع لا يمكن نظريًا استبعاد انعقاد اجتماع من هذا النوع".

وأكد الكرملين أن بوتين سيحضر الاحتفالات التي قال قادة صينيون إن زعماء بلدان أخرى في العالم سيحضرونها أيضا. أول لقاء بين ترامب وبوتين ولم يعقد اجتماع بين بوتين وترامب منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، غير أنهما أجريا مكالمات هاتفية في عدة مناسبات، ولا سيما لبحث مسألة الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير 2022.

وستجري القوات الصينية عرضًا عسكريًا في ساحة تيان أنمين مع عرض طائرات وأسلحة متطورة لإحياء الذكرى في الثالث من سبتمبر، بحسب ما أفاد مسؤولون صينيون الشهر الماضي.