مدير الشؤون الأميركية بالخارجية السورية: نركز على وقف إطلاق النار بالسويداء وإطلاق سراح المحتجزين

أشار مدير إدارة الشّؤون الأميركيّة في ​وزارة الخارجية السورية​ قتيبة إدلبي، إلى "أنّنا نركّز على وقف إطلاق النّار في محافظة ​السويداء​، وإطلاق سراح المحتجزين، ونسعى لضمان خفض التصعيد مع الشّركاء الدّوليّين"، مؤكّدًا أنّ "​الحكومة السورية​ مستمرّة في عملها وتقديم خدماتها داخل السويداء".

ولفت، في حديث لقناة "سكاي نيوز عربيّة"، إلى "أنّنا نعمل من أجل التأكد من إتمام ملف المصالحات في المحافظة"، مركّزًا على أنّ "هناك حملة تضليل في ​سوريا​ لإثارة النّعرات الطّائفيّة". وأعلن أنّ "هناك شراكةً مع واشنطن لتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وأنّنا نسعى لفرض الاستقرار في سوريا عن طريق دعم "الدّولة الوليدة".

وأوضح إدلبي "أنّنا نرحّب بأي جهد دولي لتجاوز الأزمات وتحقيق الاستقرار في سوريا"، كاشفًا أنّ "الاجتماعات في باريس ركّزت على تطبيق الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية".