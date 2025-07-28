ميرتس: ألمانيا ستقيم مع الأردن جسرًا جويًا للمساعدات مع قطاع غزة

اعلن المستشار الالماني فريدريش ميرتس أن بلاده ستقيم مع الأردن "جسرا جويا للمساعدات الإنسانية" مع قطاع غزة، بهدف مساعدة سكانه الذين يواجهون "مستويات مقلقة" من سوء التغذية بحسب الأمم المتحدة.

