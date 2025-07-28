رئيس إتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي اعلن عن طرقات يشملها مشروع الصيانة والتأهيل في الاقليم

أعلن رئيس إتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي المهندس ماجد ترو، عن المباشرة بتأهيل وصيانة طرقات بلدات اقليم الخروب الداخلية والرئيسية، على نفقة وزارة الاشغال العامة، شاكرا رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط و​وزير الأشغال العامة​ والنقل فايز رسامني على العناية والإهتمام بطرقات اقليم الخروب، مشددا على أهمية هذا المشروع، الذي تم بمساع من النائب بلال عبد الله، والذي من شأنه ان يخفف من المعاناة على كاهل ابناء المنطقة، مؤكدا العمل وبذل الجهود لتحقيق حاجات اقليم الخروب وأهله، على طريق التنمية والنهوض ورفع شأن البلدات والمنطقة.

وأشار ترو في بيان، الى ان مشروع الصيانة والتأهيل يشمل طرقات أحياء الرويس والفينوس وعين يوسف وحي آل رجب وطريق العقبة وجبل سويد وطريق البلاط والمجاز ومرج علي - خلة الصوص وخلة سعد وحي الزعفراني والصنوبر وحي المطحنة - متفرع من الشربين والفخارة في بلدة شحيم، وطريق الجامع والعين في حصروت وطريق تلة حصروت - المطلة - المشروع الاماراتي، وطرقات داخلية في مزبود وطريق مزبود - بجيرو وطريق حي الضهور والكروم وطريق البلدية والحرش في بلدة داريا وطريق الشميس - عانوت وطريق خلة الزيتون وبطنا وعين الجوزة في عانوت وطريق الزعرورية - عانوت - وطريق الشيخ عثمان وطريق العريض في الزعرورية وطريق حي البيادر في بلدة بسابا وطرقات في بلدة بيقون، طريق الجبانة ورأس ملا في بلدة دلهون، طرقات داخلية في،سبلين والمغيرية والجية والمطلة وبعاصير والبرجين وعين الحور وبرجا وجدرا واحياء الصنوبر في بلدة مزرعة الضهر .

كما أكد ان "مشروع الصيانة والتأهيل يشمل طرقات الجية - ضهر المغارة - الدبية - مسجد النور، الجية - مفرق بعاصير - بعاصير الطريق القديم، برجا - الملعب البلدي - جدرا - الطريق الجانبي، طرقات داخلية في كترمايا، ومنها طريق المدافن، وطريق كترمايا - مزبود، وطريق كترمايا - المغيرية، وطريق المزارع وطريق البئر في المغيرية، وطريق المدافن في برجا، وطريق المحكمة الشرعية في برجا - زاروت - معمل الحية الحراري، وطريق برجا - جدرا - الصوانة - الثانوية- الطريق العام، وطريق المشروع القطري - التعمير- برجا - الكسارات، وأعمال صناعية في كترمايا وبرجا وعلى مفرق الجية، الطريق الساحلي في جدرا الموازي للاوتوستراد، طريق مرج برجا- عين الأسد - الشميس، والطريق الداخلية بين بلدتي كترمايا والوردانية .

وختم بيان الإتحاد بالإشارة الى انه "تم زيادة مبلغ مليوني دولار على مشروع طرقات وادي الزينة - كترمايا - مزبود - شحيم، المغيرية - مزبود وكترمايا- المغيرية، وشحيم مرج علي - الشربين، وشحيم حي الجامع، ومزرعة الضهر - الزعرورية وغيرها، والتي لزمت هءه السنة بزيادة كريمة من وزير الأشغال فايز رسامني بمبلغ مليوني دولار على المشروع لتصبح نفقاته بكلفة مليونين وسبع مئة ألف دولار إميركي، بتوجيه من النائب جنبلاط ".