لقاء بين وهاب ووفد من "حزب الله" أكد ضرورة تحصين الساحة اللبنانية

استقبل رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب وفدا من قيادة "​حزب الله​"، ضم: نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، النائب أمين شري، معاونو مسؤول العلاقات الوطنية في الحزب الدكتور علي ضاهر وحسن ياسين وسعيد نصر الدين.

وحضر اللقاء من جانب حزب التوحيد، نائب رئيس الحزب للشؤون الديبلوماسية الدكتور هشام الأعور ونائب رئيس الحزب للشؤون السياسية عصمت العريضي.

وأفاد "التوحيد العربي" في بيان، بأن "اللقاء بحث في التطورات الراهنة، لا سيما الأحداث الأليمة التي شهدتها منطقة السويداء، حيث تم استنكارها وتأكيد الوقوف إلى جانب الموحدين الدروز، في وجه أي استهداف أو تهديد".

كما شدد المجتمعون على "ضرورة تحصين الساحة اللبنانية من تداعيات الأزمة السورية"، مؤكدين "أهمية دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، والوقوف خلفها لضمان الاستقرار والأمن في البلاد".