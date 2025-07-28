العراق: اعتقال المتسبب الرئيسي في القتال بين قوات الأمن والحشد الشعبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب ا)

اعتقل جهاز الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية اليوم الإثنين مدير دائرة الزراعة السابق في جانب الكرخ لتورطه المباشر بالحادث المسلح، الذي وقع داخل مبنى دائرة الزراعة في حي الدورة جنوب غربي بغداد.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان صحفي "سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وإيداعه التوقيف تمهيدًا لعرضه أمام الجهات القضائية المختصة".

وشددت الوزارة في بيانها على" أن أجهزتها الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة تهدف إلى زعزعة الأمن أو المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها" .

وكانت قوات وزارة الداخلية قد إعتقلت أمس الأحد 14 مسلحا من قوات الحشد الشعبي على خلفية هجوم مسلح نفذته مجموعة من قوات الحشد الشعبي على مبني دائرة الزراعة في حي الدورة رافقه إطلاق نار كثيف تسبب بمقتل ضابط بالشرطة برتبة نقيب ومدني وإصابة 8من قوات الشرطة بينهم ثلاثة ضباط.

وأمر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات هذا الحادث وتقديم المذنبين إلى العدالة.

من جانب أخر أفاد بيان لكتائب حزب الله العراقي "إنّ ما شهدته بغداد يوم أمس الأحد من صِدامات مؤسفةٍ، سقط فيها شهيدان وعددٌ من الجرحى، إنما كان نتيجةً لمواجهاتٍ إندلعت بين الأجهزة الأمنية التابعة للقائد العام للقوات المسلحة، على خلفيّة مشادّةٍ وقعت في إحدى دوائر محافظة بغداد عقب قرارٍ إقالة مدير وتعيين آخر، فأشتدّت بعد تدخّل حماية الأخير وأقاربه لتثبيت ما إعتبروه استحقاقًا له".

وذكر البيان الذي وزع اليوم " إنّ كتائب حزب الله تؤكّد أنها لم تكن طرفًا في الإشتباك، وتحذّر من أن هذا التصعيد إنما يخدم أعداء العراق، وتقف خلفه أجنداتٌ خبيثة تسعى لشقّ الصف الوطني ودفع الأجهزة الحكومية إلى الإحتراب فيما بينها".