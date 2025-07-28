دول أوروبية تستعد لإقامة جسر جوي إنساني مع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دول أوروبية استعدادها لإقامة جسر جوي من أجل إسقاط مساعدات إنسانية من الجو على غزة في استجابة عاجلة للوضع الصعب الذي يعيشه سكان القطاع.

وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، أن بلاده ستقيم مع الأردن "جسرا جويا للمساعدات الإنسانية" بهدف مساعدة الناس الذين يواجهون "مستويات مقلقة" من سوء التغذية، بحسب الأمم المتحدة.

وقال المستشار، خلال مؤتمر صحافي في برلين، إن "وزير الدفاع بوريس بيستوريوس سيعمل بتنسيق وثيق مع فرنسا وبريطانيا المستعدتين أيضا لإقامة جسر جوي مماثل لإيصال المواد الغذائية واللوازم الطبية".

ندورها، أعلنت إسبانيا أنها تعتزم إلقاء 12 طنا من المساعدات الغذائية جوا فوق قطاع غزة هذا الأسبوع.

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحافي، أن عمليات إلقاء المساعدات ستتم الجمعة انطلاقا من الأردن بواسطة طائرات تابعة لسلاح الجو الإسباني.

وقال "المجاعة في غزة عار على البشرية أجمع، ووقفها هو بالتالي واجب أخلاقي".

وأوضحت وزارة الدفاع أن هذه المساعدات ستوزع في عملية مماثلة لما جرى في مارس 2024 حين سلمت إسبانيا 26 طنا من المواد الغذائية لغزة.