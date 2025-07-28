سيزار المعلوف: كيف لنائب ينتمي لحزب وكتلة سياسية مسيحية ان يصوّب على رئاسة الجمهورية؟

اعتبر النائب السابق ​سيزار المعلوف​ بانه "غريب امر هؤلاء السياسيين، الذين يهاجمون رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، لأنه يمنع جرّ لبنان إلى حرب اهلية. متسائلا: "كيف لنائب، ينتمي لحزب وكتلة سياسية مسيحية، ان يصوّب على رئاسة الجمهورية؟ هل يدركون معنى دعوة الرئيس عون إلى اتخاذ قرارات المواجهة الداخلية؟ اين مصلحة المسيحيين تحديداً، واللبنانيين عموماً بتلك المواجهة؟".

واردف المعلوف في تصريح له، "عندما يسلك رئيس الجمهورية درب الحوار، ويصرّ على التفاهم الوطني، فهو يحمي البلد من اي فوضى محتملة. هو يمارس العقلانية الوطنية، وهذا اهم دور لرئاسة الجمهورية، التي نصرّ على حمايتها، وما تبقّى لها من صلاحيات. مشددا على ان الرئيس جوزاف عون ليس فريقاً سياسياً، بل هو خرّيج المؤسسة العسكرية، ويعرف توازنات البلد، ومعنيّ بالحفاظ عليها، وعلى كل شبر من 10452 كلم. اما انتم، فلا تجدون لبنان الاّ في مساحة افكاركم، ومناطقكم، ومشاريعكم، وتاريخكم، وطموحاتكم الشخصية، ولا تقيمون اعتباراً للبنانيين على مساحة الوطن.

وتابع "اتركوا الرئيس يعمل، ويسعى، ويمضي في ترجمة خطابه الوطني. اتركوه، يجمع اللبنانيين، ويثبّت موقع الرئاسة حكماً وازناً. اتركوه، ولا تدخلوه في زواريبكم السياسية. اتركوه، يعرف كيف يدافع عن سيادة لبنان، وهو المؤتمن على ذلك، بشهادة أصواتكم التي أعطيتموه اياها عند انتخابه، وصفقتم لخطاب القسم، وهو لم يحد عنه. اتركوه .. اللبنانيون يقفون معه… فلا تقفوا ضد مصلحة لبنان واللبنانيين".