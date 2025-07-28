لقاء بين فرح ووفد من "اليونيفيل" بحث بإمكانات التعاون المستقبلية وتطوير قدرات الدفاع المدني

ذكرت دائرة الإعلام والعلاقات العامّة في ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أنّ "المدير العام للدّفاع المدني بالتكليف العميد ​نبيل فرح​، استقبل وفدًا من مكتب الشّؤون المدنيّة في قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في ​لبنان​ (​اليونيفيل​)، ضمّ رئيس المكتب Albagir Adam، إلى جانب وائل الشامي، موسى بركات، رولا بزيع، ورئيس مركز الدّفاع المدني الإقليمي في النبطية حسين فقيه؛ وذلك في مقر المديريّة العامّة للدّفاع المدني".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذا اللّقاء يأتي في إطار دعم "اليونيفيل" لعناصر الدّفاع المدني، تقديرًا للمهام الّتي يقومون بها، وتثمينًا لعطاءاتهم وجهودهم، لا سيّما خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، حيث كانوا في الصّفوف الأماميّة يهرعون لإغاثة المواطنين وإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض".

وأشارت الدّائرة إلى أنّ "اللّقاء خُصّص لبحث إمكانات التعاون المستقبليّة، وسبل تطوير القدرات اللّوجستيّة والتقنيّة للدّفاع المدني، لا سيّما في مواجهة الكوارث الطّبيعيّة وحرائق الغابات، وتعزيز جهوزيّة الفرق الميدانيّة من خلال توفير المستلزمات الضّروريّة، بما يعزّز الاستجابة الفاعلة في الظّروف الطّارئة".

ولفتت إلى أنّ "الوفد عرض، كمرحلة أولى، تقديم المساعدة في صيانة جميع آليّات الإطفاء التابعة للدّفاع المدني في 10 مراكز موزّعة ضمن القطاعَين الأوسط والشّرقي في الجنوب، لا سيّما في محافظة النبطية (منطقة عمل اليونيفيل جنوب الليطاني)، على أن يُستكمل التنسيق لاحقًا لتنفيذ مشاريع دعم مستقبليّة تُسهم في تعزيز القدرات التشغيليّة واللّوجستيّة للمراكز".

وقد شكر العميد فرح الوفد على "جميع العطاءات الّتي يقدّمونها للدّفاع المدني"، مثنيًا على "هذا الدّعم القيّم، لا سيّما في ظل الظّروف الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد". وأكّد "أهميّة المضي في هذا التعاون البنّاء، بما يخدم المصلحة العامّة".