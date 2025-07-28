وزارة الصحة: شهيد و4 جرحى جراء الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في بنت جبيل

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على درّاجة ناريّة في مدينة ​بنت جبيل​، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة أربعة مواطنين بجروح".

