ميدفيديف اعتبر إن دونالد ترامب "مسح الأرض" بالاتحاد الأوروبي: الاتفاق بين اوروبا وأميركا "معاد لروسيا"

اعتبر الرئيس الروسي السابق ​دميتري ميدفيديف​ إن ​الاتفاق التجاري​ الإطاري الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "معاد لروسيا"، وشبهه بحظر فعلي على شراء النفط والغاز منها.

وراى ميدفيديف في تصريح له، إن ترامب "مسح الأرض" بالاتحاد الأوروبي، لكن الاتفاق غير جيد لروسيا أيضا، لانه من الواضح أن الاتفاق معاد لروسيا بطبيعته لأنه يحظر شراء نفطنا وغازنا".

وتوقع أن تكون التداعيات على أوروبا ومواطنيها مدمرة لأنهم سيضطرون إلى دفع أموال أكثر في مقابل الحصول على الطاقة. وأضاف "لا يمكننا إلا أن نشعر بالأسف على الأوروبيين العاديين".

وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا أمس الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان لاحق، إن الاتفاق سيساعد الاتحاد الأوروبي على التخلص من الوقود الأحفوري الروسي نهائيا لصالح بدائل أمريكية.