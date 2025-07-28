ميرتس يحذر من أن الرسوم الجمركية الأميركية ستلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الألماني

نبه المستشار الالماني ​فريدريش ميرتس​ الى ان ​الرسوم الجمركية​ بنسبة 15 في المئة على الصادرات الاوروبية كما تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستلحق "أضرارا كبيرة" بالاقتصاد الألماني، بعدما كان من أوائل المرحبين بالاتفاق التجاري.

وأوضح ميرتس أمام صحافيين، بانه "لم يكن ممكنا ان نتوقع تحقيق المزيد" من الاتفاق، موضحا أن آثاره السلبية "لن تقتصر على ألمانيا وأوروبا فحسب، بل سنرى آثار هذه السياسة التجارية في أميركا أيضا".