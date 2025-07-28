بوتين يؤكد في اتصال مع نتانياهو ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضرورة الحفاظ على "وحدة أراضي" ​سوريا​، بعد أسبوع على تدخل إسرائيل على وقع أعمال عنف في جنوب البلاد.

وأفاد الكرملين في بيان أن بوتين "شدد بشكل خاص على أهمية دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي".

وبحث الجانبان أيضا المواجهة الاخيرة بين اسرائيل وإيران، وأبدى بوتين "استعدادا للمساهمة بكل الوسائل في السعي الى حلول تفاوضية في شأن البرنامج النووي الايراني".