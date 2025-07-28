"سانا": الهلال الأحمر السوري أرسل قافلة مساعدات جديدة تضم 27 شاحنة إلى درعا

ذكرت "الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، أنّ "الهلال الأحمر السوري وعددًا من المنظّمات الأمميّة، أرسلوا قافلة مساعدات إنسانيّة من دمشق إلى محافظة درعا، ضمن جهود متواصلة لتعزيز الاستجابة الإغاثيّة للأسر المتضرّرة وتلبية احتياجاتها الأساسيّة".

وأوضح مدير وحدة الإعلام والتواصل في الهلال الأحمر، عمر المالكي، في تصريح لـ"سانا"، أنّ "القافلة الّتي تتكوّن من 17 حافلة، تتضمّن مواد غذائيّةً معلّبةً، مستهلكات طبيّة، مياه شرب، وحفّاضات الأطفال، إضافةً إلى مواد خاصّة للعائلات الوافدة والمجتمعات المضيفة".

وأشار إلى أنّ "هذه القوافل تُرسَل بناءً على تقييم ميداني دقيق، من خلال التعاون مع غرف عمليات محافظة درعا، حيث يتم التنسيق معهم لفهم الاحتياجات الأساسيّة في مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة، وبناءً عليه يتم تجهيز قوافل المساعدات وإعداد المواد اللّازمة".

وشدّد المالكي على أنّ "الهلال الأحمر يلعب دورًا رئيسًا في دعم الاستجابة الإنسانيّة، من خلال إرسال القوافل بشكل شبه يومي إلى محافظتَي درعا و​السويداء​، مع تقديم الدّعم بالمستهلكات، السلّات الغذائيّة، المياه، والمازوت، بالتعاون مع شركاء محليّين من جمعيّات ومتطوّعين من مختلف المحافظات".