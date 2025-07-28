مصادر "الجديد": براك وبن فرحان توافقا على ضرورة التزام لبنان بحصر السلاح وتنفيذ الإصلاحات

كشفت مصادر دبلوماسيّة لقناة "الجديد"، عن "تواصل بين الموفد الأميركي توم براك والموفد السّعودي ​يزيد بن فرحان​ بعد انتهاء زيارة الموفد الأميركي إلى ​لبنان​، وجرى التوافق على موقف مشترك برفض تدوير الزّوايا، وضرورة التزام لبنان بتنفيذ المطالب الدّوليّة بحصر السّلاح وتنفيذ الإصلاحات".

وأشارت إلى أنّ "عدّة دوائر دبلوماسيّة تعبّر عن استيائها من السّلطة اللّبنانيّة مجتمعةً، ممّا تعتبره "تباطؤًا" في تنفيذ المطالب الدّوليّة".