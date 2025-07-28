الرافعي: مستعدون لدعم أي مبادرة تصب بخدمة طرابلس وتعزز من مكانتها السياحية والثقافية

استقبلت محافظ لبنان الشّمالي بالإنابة ​إيمان الرافعي​ في مكتبها في سراي ​طرابلس​، رئيسة جمعيّة "​تراث طرابلس​ ولبنان" جومانا الشهال تدمري، على رأس وفد من أعضاء الجمعيّة، حيث جرى عرض لمجمل الأنشطة الّتي تقوم بها الجمعيّة في سبيل الحفاظ على الطّابع التراثي والمعماري لمدينة طرابلس.

وأشادت الرّافعي بـ"الدّور الحيوي الّذي تضطلع به الجمعيّة في صون الذّاكرة التاريخيّة لطرابلس"، مشدّدةً على أنّ "التراث هو هويّة ورأسمال ثقافي واقتصادي يجب الحفاظ عليه، لا سيّما في مدينة غنيّة بتاريخها وحضارتها كطرابلس".

وأشارت إلى أنّ "ما تقوم به الجمعيّة هو أكثر من مجرّد ترميم حجارة، بل هو إحياء لروح المدينة، وتثبيت لوجودها في ذاكرة الأجيال"، مؤكّدةً استعدادها الكامل لـ"دعم أي مبادرة تصبّ في خدمة المدينة وسكانها، وتعزّز من مكانتها على الخريطة السّياحيّة والثّقافيّة في لبنان والعالمَين العربي والغربي".

واعتبرت الرّافعي أنّ "تحويل المنازل القديمة إلى مراكز ثقافيّة وسياحيّة، يشكّل فرصةً حقيقيّةً لتحفيز الحركة الاقتصاديّة في المدينة"، داعيةً إلى "تكاتف الجهود بين المجتمع الأهلي والجهات الرّسميّة، لتأمين التمويل اللّازم لمثل هذه المشاريع النّوعيّة الّتي تعيد الحياة إلى الأحياء القديمة، وتساهم في تنمية السّياحة الدّاخليّة".