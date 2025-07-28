"مؤسسة مياه الشمال" دعت لعدم ركن السيارات فوق الريغارات: يحرم أحياء معينة من المياه

دعا مكتب إهدن التابع لـ"مؤسسة ​مياه لبنان الشمالي​"، المصطافين إلى "عدم ركن سيّاراتهم فوق ريغارات المياه (سكر المياه) على أطراف الطّرقات، ليتمكّن جهاز العمل من فتحها وإقفالها". وأشار في بيان، إلى أنّ "ركن السّيّارات فوق الرّيغارات يؤدّي إلى حرمان أحياء معيّنة من المياه"، موضحًا أنّ "عدم الالتزام بجدول توزيع المياه في اليومين الماضيين، هو نتيجة الحريق الّذي اندلع وتطلَّب كميّات من المياه لإخماده".

