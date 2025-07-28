لفتت "رابطة طلاب لبنان"، إلى أنّ "بعد تداول أخبار غير دقيقة عبر بعض الصّفحات عن صدور نتائج الامتحانات الرسمية يوم غد، تواصلت الرّابطة مباشرةً مع وزارة التربية والتعليم العالي، الّتي نفت بشكل قاطع هذه الشّائعات، وأكّدت أنّ الوزارة وحدها هي الجهة الرّسميّة المخوّلة بتحديد وإعلان موعد صدور النّتائج عبر منصاتها الرّسميّة".
وأهابت في بيان، بجميع التّلاميذ والأهالي "عدم الانجرار وراء الشّائعات، والاعتماد فقط على المصادر الموثوقة"، مشيرةً إلى "أنّنا نتابع الموضوع عن كثب، وسنوافيكم بأي جديد فور صدوره من الجهات الرّسميّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "رابطة طلاب لبنان" نفت صدور نتائج الامتحانات الرسمية غدًا: الوزارة وحدها تُعلن الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.