"رابطة طلاب لبنان" نفت صدور نتائج الامتحانات الرسمية غدًا: الوزارة وحدها تُعلن الموعد

لفتت "رابطة طلاب لبنان"، إلى أنّ "بعد تداول أخبار غير دقيقة عبر بعض الصّفحات عن صدور نتائج ​الامتحانات الرسمية​ يوم غد، تواصلت الرّابطة مباشرةً مع ​وزارة التربية والتعليم العالي​، الّتي نفت بشكل قاطع هذه الشّائعات، وأكّدت أنّ الوزارة وحدها هي الجهة الرّسميّة المخوّلة بتحديد وإعلان موعد صدور النّتائج عبر منصاتها الرّسميّة".

وأهابت في بيان، بجميع التّلاميذ والأهالي "عدم الانجرار وراء الشّائعات، والاعتماد فقط على المصادر الموثوقة"، مشيرةً إلى "أنّنا نتابع الموضوع عن كثب، وسنوافيكم بأي جديد فور صدوره من الجهات الرّسميّة".