وزير الخارجية: لا مصداقية لوجود محادثات بشأن التطبيع مع إسرائيل في ظل المعاناة بغزة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الاثنين، أنه لا توجد أي مصداقية لإجراء محادثات بشأن التطبيع مع إسرائيل في ظل وجود معاناة في غزة.

وقال وزير الخارجية، إن الأوان آن لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق سلام عاجل وشامل يحفظ السيادة والأمن لجميع شعوب المنطقة، مضيفاً أن الحرب في غزة "يجب أن تنتهي فوراً".

وأشاد في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر حل الدولتين الذي انطلق برئاسة سعودية فرنسية في نيويورك، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، ووصفها بـ"خطوة تاريخية تجسد دعم المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وقال إن "السلام بين إسرائيل وفلسطين هو مدخل أساسي لتحقيق سلام إقليمي شامل ينعم فيه الجميع بالأمان وويفتح آفاق التعاون والتكامل وتحقيق الازدهار المشترك".

وأضاف أن اجتماعات المؤتمر، تنعقد في "لحظة حرجة ومأساة المجاعة حاضرة أمامنا والانتهاكات الجسيمة والتجويع ومحاولات التهجير القسرى مستمرة وغيرها من الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدوتين".

وقال إن الحرب في غزة يجب أن تنتهي فوراً، وجدد دعم السعودية الكامل للجهود المصرية والقطرية والأميركية لإعادة تفعيل اتفاق وقف النار بما يشمل الإفراج عن جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود.

وأعرب عن رفضه أي محاولات لفصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية أو حصارها أو احتلالها أو تهجير سكانها تحت أي مسوغ أو مبرر".

وثمن الأمير فيصل بن فرحان "التزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالسلام كخيار استراتيجي والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشورع عبر الوسائل السلمية والقيام بالإصلاحات السلمية".

ودعا المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة إعمار غزة "وفقاً للخطة العربية الإسلامية التي نالت تأييداً دولياً واسعاً".