الرئيس المصري يوجه نداء إلى ترامب بشأن غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى وضع حد للحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن "الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب".
وقال السيسي، في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي "أتوجه بنداء خاص للرئيس ترامب.. هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه المعاناة".
يعاني سكان قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة تسببت بانتشار سوء التغذية الحاد والجوع.
وأشار السيسي إلى أن كلمته تأتي للتذكير "بمواقفنا التي كانت دائما مواقف إيجابية".
وأكد السيسي أن عددا ضخما من شاحنات المساعدات مستعد لعبور معبر رفح "ونحن لا يمكن أن نمنعه.. لا قيمنا ولا الظرف و/أو المسؤولية الوطنية والأخلاقية تسمح لنا ... ولكن يجب أن يكون المعبر مفتوحا من الجانب الفلسطيني حتى تدخل المساعدات".

