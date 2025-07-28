أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بـ"تعطّل مركبة على الطّريق الدّوليّة قبل مفرق بسوس صعودًا، حركة المرور كثيفة، ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة".

كانت هذه تفاصيل خبر تعطل مركبة على الطريق الدولية قبل مفرق بسوس صعودًا وحركة المرور كثيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.