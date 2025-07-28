بدء الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين الصين وأميركا في ستوكهولم

انطلقت الجولة الثّالثة من المحادثات التجاريّة بين ​الصين​ والولايات المتحدة الأميركيّة في ​ستوكهولم​، بقيادة وزير الخزانة الأميركيّة سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصّيني هي ليفنغ، في مبنى روزنباد حيث مكتب رئيس الوزراء السّويدي أولف كريسترسون، الّذي استقبل الوفدين؛ بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وتأتي المحادثات بعد يوم على توصّل الرّئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتفاق يتم بموجبه فرض رسوم جمركيّة نسبتها 15 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وفيما تسعى عدّة بلدان للتوصّل إلى اتفاقيّات أو مواجهة رسوم جمركيّة أميركيّة مرتفعة.

وكان قد أشار النّاطق باسم وزارة الخارجيّة الصّينيّة غوو جياكون، في وقت سابق اليوم، إلى "أنّنا نأمل من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الصّين، أن تعزّز التوافق من خلال الحوار والتواصل، وتحدّ من سوء التفاهم وترسّخ التعاون، وتشجّع تطوير العلاقات الصّينيّة الأميركيّة بصورة مستقرذة وسليمة ومستدامة".