"سرايا القدس": قصفنا تجمعًا لجنود العدو بمحيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية في غزة

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا قصفنا بالاشتراك مع "كتائب الأنصار" بقذائف الهاون النّظامي (عيار 60)، تجمّعًا لجنود العدو الصّهيوني في محيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية في مدينة ​غزة​".

وكانت قد أشارت صباح اليوم، إلى "أنّنا قصفنا بصواريخ "107" مقر قيادة وسيطرة وتجمّعًا لجنود وضبّاط العدو الصّهيوني شرق جباليا شمال قطاع غزّة، وحقّقنا إصابات مباشرة، وذلك بتاريخ 2025-07-16".