"سرايا القدس": قصفنا تجمعًا لجنود العدو بمحيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية في غزة

أفادت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا قصفنا بالاشتراك مع "كتائب الأنصار" بقذائف الهاون النّظامي (عيار 60)، تجمّعًا لجنود العدو الصّهيوني في محيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية في مدينة غزة".
وكانت قد أشارت صباح اليوم، إلى "أنّنا قصفنا بصواريخ "107" مقر قيادة وسيطرة وتجمّعًا لجنود وضبّاط العدو الصّهيوني شرق جباليا شمال قطاع غزّة، وحقّقنا إصابات مباشرة، وذلك بتاريخ 2025-07-16".
