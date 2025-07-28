وزير الخارجية الفرنسي من الامم المتحدة: لا بديل من حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو​ في الأمم المتحدة أن "لا بديل" من ​حل الدولتين​ لإسرائيل والفلسطينيين، في افتتاح مؤتمر مخصص لبحث مصير هذه المسألة.

واوضح بارو "وحده حل سياسي يقوم على دولتين يسمح بتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين للعيش بسلام وأمان. لا بديل" من ذلك، داعيا إلى اتخاذ "تدابير ملموسة" من أجل الحفاظ على إمكان قيام دولة فلسطينية "قابلة للحياة".