ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة علمي علوم في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، أسماء أوائل الثانوية العامة "علمي علوم"، وتضمنت قائمة الأوائل 10 طلاب.

وحصلت الطالبة سلمى مختار محمد محمد، بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية، على المركز الأول بمجموع 309,5 درجة، وحصل الطالب محمد ياسر عبد الجواد عبد العظيم، بمدرسة أبوزنيمة الثانوية، على المركز الثاني بمجموع 307,5 درجة.

وحصلت الطالبة كاترين علاء نصيف ميخائيل، بمدرسة سان جوزيف الثانوية لغات، على المركز الثالث بمجموع 307 درجة، وحصل الطالب علي عبد العزيز محمد علي، بمدرسة مجمع نويبع، على المركز الرابع بمجموع 207 درجة.

وحصل الطالب خالد أشرف محمد قاسم محمد علي، بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بنين، على المركز الخامس بمجموع 304,5 درجة، وحصلت الطالبة نور محمد سالم نصار علي، بمدرسة الزهور الثانوية بنات، على المركز السادس بمجموع 304 درجة، وحصلت الطالبة إلهام كامل عبد الدايم، بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية، على المركز السابع بمجموع 304 درجة.

كما حصلت الطالبة أميرة عبد المنجي عبد اللطيف الصبري، بمدرسة طابا الجديدة، على المركز الثامن بمجموع 304 درجة، وحصلت الطالبة بسمة أبو الحجاج حسن إبراهيم، بمدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني الثانوية لغات، على المركز التاسع بمجموع 302,5 درجة، وحصل الطالب أحمد السيد محمد محمد إبراهيم، بمدرسة مجمع نويبع التعليمي، على المركز العاشر بمجموع 302,5 درجة.

وقدم عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم التهنئة للطلاب الناجحين والمتفوقين، مؤكدًا أنه سيجري تكريم الطلاب المتفوقين خلال احتفالية كبرى.

وبلغ إجمالي عدد أوائل الثانوية العامة بجنوب سيناء 31 طالب وطالبة، بواقع 10 طلاب بقسم علمي رياضة، و11 طالب وطالبة بالقسم الأدبي، و10 طلاب بقسم علمي علوم.