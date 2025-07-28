ترامب: على إسرائيل اتخاذ قرار واضح بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، مساء الأحد 27 يوليو / تموز 2025 ، إن بلاده قدمت قبل أسبوعين مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار لدعم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك.

وأكد ترامب في تصريحات صحفية على هامش لقاءه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن على إسرائيل اتخاذ قرار واضح بشأن قطاع غزة، مشدداً على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً.

وأوضح أنه لا يعلم ما سيحدث بعد تحرك إسرائيل للانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف الرئيس الأميركي أن حركة حماس مطالبة بإعادة جميع المحتجزين لديها، مشيراً إلى أنه تم بالفعل استعادة معظمهم.

المصدر : وكالات