أ ف ب: الكرملين لا يستبعد لقاء بين بوتين وترامب في أيلول في الصين

أعلن الكرملين بأنه لا يستبعد حصول اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في الصين في أيلول، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المقرر أن يزور بوتين الصين مطلع أيلول بمناسبة الاحتفالات بذكرى مرور ثمانين عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "إذا قرر الرئيس الأميركي في النهاية زيارة الصين في هذه الأيام، فبالطبع لا يمكن نظريا استبعاد انعقاد اجتماع من هذا النوع".
