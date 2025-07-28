بدر التقى دريان: تمنيت عليه المساعدة وبذل جهوده في سبيل تظهير تشكيلات قضائية تفيد كل لبنان

أشار النائب نبيل بدر، بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الى أننا "اكدنا دعمنا وتأييدنا لمواقفه الوطنية والإسلامية وأهمية الالتفاف حول دار الفتوى الحاضنة للمسلمين ولجميع اللبنانيين، واطلعنا من دريان على أجواء لقاءاته مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة التي تميزت بالود والصراحة وتعزيز التعاون لما فيه مصلحة اللبنانيين كما تم البحث في الكثير من المسائل وخاصة مسألة ​قانون العفو العام​".

ولفت بدر، الى أنني "وضعت دريان بأجواء التعيينات الإدارية والتشكيلات القضائية في لبنان، وتمنيت عليه المساعدة وبذل جهوده في سبيل تظهير تشكيلات قضائية تفيد كل لبنان وخاصة العاصمة بيروت، لأن العاصمة ترى من خلال التعيينات الأخيرة بأن حصتها قد تلاشت مع باقي مكونات المجتمع اللبناني، نحن في لبنان نسعى أن نكون جميعا سواسية وأن نتقاسم الخسائر والأرباح، واليوم في ظل هذه التشكيلات نرى أن هناك غبن قد يصيب أهل بيروت، وبالتالي من الضروري تصحيحه".

واستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت، وجرى البحث خلال اللقاء في أوضاع لبنان والمنطقة.

كما استقبل سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام في زيارة بروتوكولية جرى خلالها البحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.