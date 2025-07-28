أنطوان حبيب: في عهد حكومة سلام سلك مسار الإصلاح طريقه نحو محاربة الفساد والهدر

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام، رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل​مصرف الإسكان​ ​أنطوان حبيب​ يرافقه أعضاء مجلس إدارة المصرف وجرى عرض لمشاريع مصرف الإسكان وآلية ​الإقراض السكني​ للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت حبيب، الى أن "زيارتنا اليوم إلى مقام الرئاسة الثالثة ليست من باب الواجب أو البروتوكول، إنما لرفع آيات الشكر لدولة الرئيس على رأس هذه الحكومة التي منذ تلقّفها "كرة النار" في أحلك الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على الإطلاق، تجهد على كل الجبهات لوضع الخطط والبرامج الإنقاذية للنهوض بالبلاد إلى المستوى الذي تستحقه. وهي تستحق تسميتها "حكومة الإصلاح والإنقاذ" التي تتوافق بالكامل مع خطاب القسَم".

وأشار الى أن "إنجازات سلام في فترة قصيرة لم تتخطَّ الستة أشهر... كللت هذه الإنجازات بإتمام استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار الماضي بنجاح باهر ومن دون "ضربة كَفّ" إذا جاز التعبير".

وقال حبيب "في عهد حكومة سلام سلك مسار الإصلاح طريقه نحو محاربة الفساد والهدر. فتم إقرار قانون رفع السرية المصرفية، كذلك تم استرداد مراسيم الأملاك البحرية، وصياغة خطة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية".

وتابع "وليس بعيداً، لقد استعادت الحكومة العلاقات الطيّبة مع الدول العربية، فيما التحضير جارٍ لعقد جلسة تشريعية لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون استقلالية القضاء".

وأضاف "نحن في مصرف الإسكان نلاقي الحكومة على الدرب نفسه في السعي إلى تسهيل حياة المواطن اللبناني في ظل الوضع الاجتماعي والحياتي الذي يمرّ به... ونغتنم هذه المناسبة للمناشدة لاتخاذ الإجراءات العملية اللازمة من أجل تفعيل الدوائر العقارية، وذلك من أجل تسهيل معاملات المقترضين من مصرف الإسكان، ولا سيما تسريع معاملات نقل الملكية للحصول على القروض... كما سبق أن وقّع مصرف الإسكان مع وزارة المال اتفاقية ربط إلكتروني من أجل إصدار شهادة نفي ملكية".

وقال "نعمل جاهدين على التواصل مع الصناديق العربية والأجنبية لتأمين ديمومة القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة والقوات المسلحة اللبنانية. وفي هذا السياق، إن التنسيق قائم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق قطر للتنمية والبنك الدولي، منطلقين من مساعي فخامة الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس سلام مع السلطات الرسمية حيث تتواجد هذه المؤسسات المالية، لتسهيل مسار القروض".

وأردف "لن نتعب ولن نكلّ لملاقاة الحكومة عند الجهود اللامحدودة للنهوض بِلبنانِنا الحبيب من كَبوَتِه الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين حياة أفضل لشعبنا العزيز".

كما استقبل سلام النواب اشرف ريفي، احمد الخير، وليد البعريني وتناول البحث الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.