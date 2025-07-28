النشرة: طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق فوق حاصبيا ومزارع شبعا ومرتفعات جبل الشيخ

أفاد مراسل الخليج 365 في حاصبيا بأن طائرة استطلاع تجسسية إسرائيلية من نوع "أم كا" تحلق في هذه الأثناء فوق منطقة حاصبيا والعرقوب، وصولاً إلى مزارع شبعا المحتلة وتلة الرادار الإسرائيلية المشرفة على بلدة شبعا.

وأضاف أن الطائرة تنفذ طلعات متواصلة فوق مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على بلدة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي، إضافة إلى أجواء إقليم التفاح، وخصوصاً المرتفعات المطلة على سهل البقاع والأراضي السورية المقابلة.

ويتزامن هذا التحليق مع نشاط مماثل لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق مرتفعات الجولان السوري المحتل، لا سيما فوق المناطق التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية في الداخل السوري.